Apele au făcut ravagii în județul Buzău. Poduri rupte, un pârâu a depășit nivelurile istorice

Publicat 25 iun. 2026, 09:49 Sursă Agerpres

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomița a dispus comitetelor locale pentru situații de urgență (CLSU) să ia măsuri pentru gestionarea inundațiilor, de la interzicerea turiștilor de a campa în zonele din apropierea râurilor, până la pregătirea unui stoc minim de materiale de intervenție, după ce în lunile mai și iunie s-au produs viituri pe mai multe râuri și pe un pârâu al cărui debit maxim a fost depășit după 33 de ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre județul Buzăuviituripoduri