Dosarul Ciucu. Denise Rifai și Odeta Nestor, interceptate privind o posibilă intervenție la Primărie - SURSE
Dosar Ciucu/ Colaj foto
Lovitură pentru Ciprian Ciucu. Instanța i-a respins contestatia privind Contrilul Judiciar. Între timp, procurorii continuă audierile în dosarul în care e vizat primarul Capitalei. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Denise Rifai, care a ajuns zilele trecute la audieri, ar fi fost interceptată în timp ce discuta cu prietena sa, Odeta Nestor, despre o interventie la primarul Ciucu pentru o autorizatie pentru un proiect imobiliar. Se strâng probe în continuare și inclusiv Bolojan ar putea să ajungă în fața anchetatorilor ca să spună dacă, în calitate de coordonator al campaniei lui Ciprian Ciucu, știa faptele ilegale. Procurorii lucrează și la dosarul vicepremierului Oana Gheorghiu, și ea o apropiată a lui Ilie Bolojan pusă la vârful PNL de acesta.
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