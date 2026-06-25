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Politica· 1 min citire

Dosarul Ciucu. Denise Rifai și Odeta Nestor, interceptate privind o posibilă intervenție la Primărie - SURSE

Dosar Ciucu/ Colaj foto

Dosar Ciucu/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 10:51
SursăRealitatea PLUS

Lovitură pentru Ciprian Ciucu. Instanța i-a respins contestatia privind Contrilul Judiciar. Între timp, procurorii continuă audierile în dosarul în care e vizat primarul Capitalei. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Denise Rifai, care a ajuns zilele trecute la audieri, ar fi fost interceptată în timp ce discuta cu prietena sa, Odeta Nestor, despre o interventie la primarul Ciucu pentru o autorizatie pentru un proiect imobiliar. Se strâng probe în continuare și inclusiv Bolojan ar putea să ajungă în fața anchetatorilor ca să spună dacă, în calitate de coordonator al campaniei lui Ciprian Ciucu, știa faptele ilegale. Procurorii lucrează și la dosarul vicepremierului Oana Gheorghiu, și ea o apropiată a lui Ilie Bolojan pusă la vârful PNL de acesta.

Apar noi detalii în ancheta în care este vizat edilul Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, jurnalistei Denise Rifai și Odetei Nestor li s-ar fi montat în mașinile personale sisteme de înregistrare ambientală, în baza unui mandat emis de procurori. Pe baza acestor înregistrări, susțin aceleași surse, s-ar fi dedus că Denise Rifai ar fi trebuit să discute cu edilul despre emiterea unor autorizații pentru locurile de parcare dintr-un complex rezidențial.

Totodată, potrivit informațiilor citate, la sediul DNA ar urma să fie audiat și Ilie Bolojan, pentru a da explicații în mai multe dosare penale, inclusiv în cel de corupție în care este vizat Ciprian Ciucu. Anchetatorii vor să stabilească dacă Bolojan avea cunoștință despre presupusele practici ale primarului, în condițiile în care este considerat un apropiat al acestuia și ar fi fost implicat în campania sa electorală pentru Primăria Capitalei în anul 2025.

De asemenea, fostul premier ar putea fi întrebat și în legătură cu dosarul care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzată că ar fi favorizat o firmă germană în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri publice.

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