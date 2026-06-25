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Politica· 1 min citire
Liderii PNL, USR, UDMR, întâlnire de ultimă oră pentru formarea viitorului guvern
Fritz, Hunor și Bolojan
Publicat25 iun. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS
Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan se întâlnesc din nou în această dimineață pentru a stabili și a pune la punct planul cu care vor merge mâine la președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ieri cei trei lideri s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, apoi la Palatul Victoria.
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