Liderii PNL, USR, UDMR, întâlnire de ultimă oră pentru formarea viitorului guvern

Publicat 25 iun. 2026, 10:10 Sursă Realitatea PLUS

Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan se întâlnesc din nou în această dimineață pentru a stabili și a pune la punct planul cu care vor merge mâine la președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ieri cei trei lideri s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, apoi la Palatul Victoria.

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