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Politica· 1 min citire

Liderii PNL, USR, UDMR, întâlnire de ultimă oră pentru formarea viitorului guvern

Fritz, Hunor și Bolojan

Fritz, Hunor și Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS

Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan se întâlnesc din nou în această dimineață pentru a stabili și a pune la punct planul cu care vor merge mâine la președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ieri cei trei lideri s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, apoi la Palatul Victoria.

Sursele Realitatea PLUS susțin că în aproximativ o oră va exista o nouă întâlnire între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz și vor discuta despre planul pe care îl au pentru viitorul guvern.

Se cunoaște că cele trei partide iau în calcul această coaliție, acest guvern minoritar, de dreapta și cel mai probabil vor discuta în această întâlnire despre ceea ce vor face mâine în momentul în care se văd cu președintele și poate vor merge și cu o propunere de premier.

Pentru funcția de premier al guvernului de dreapta PNL-USR-UDMR este vehiculat în numele lui Alexandru Nazare.

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