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Politica· 2 min citire
Formarea noului Guvern intră în linie dreaptă: negocieri tensionate pe măsurile economice
Guvernul României
Publicat25 iun. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS
Sunt ultimele zile de negocieri pentru formarea noului Guvern, iar acordul semnat între partide va conține măsuri economice. Partidul Social Democrat vrea creșterea veniturilor și eliminarea CASS pentru mai multe categorii. De cealaltă parte, UDMR spune că pactul trebuie să conțină și scăderea TVA la 19% care să se întâmple de anul viitor, iar PNL cere ca în document să fie precizate țintele de deficit. În plus, liberalii cer ca Executivul să își asume răspunderea în Parlament pe legea salarizării.
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