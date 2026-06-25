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Politica· 2 min citire

Formarea noului Guvern intră în linie dreaptă: negocieri tensionate pe măsurile economice

Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS

Sunt ultimele zile de negocieri pentru formarea noului Guvern, iar acordul semnat între partide va conține măsuri economice. Partidul Social Democrat vrea creșterea veniturilor și eliminarea CASS pentru mai multe categorii. De cealaltă parte, UDMR spune că pactul trebuie să conțină și scăderea TVA la 19% care să se întâmple de anul viitor, iar PNL cere ca în document să fie precizate țintele de deficit. În plus, liberalii cer ca Executivul să își asume răspunderea în Parlament pe legea salarizării.

Partidele parlamentare negociază în aceste zile acordul politic pentru formarea viitorului Guvern, document care va include o serie de măsuri economice importante pentru perioada următoare.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, una dintre principalele direcții vizează veniturile populației. PSD își dorește menținerea creșterii salariului minim de la 1 iulie, conform calendarului stabilit, precum și majorarea pensiilor cu rata inflației de anul viitor. De asemenea, social-democrații susțin eliminarea contribuției CASS pentru mame, veterani și alte categorii, discuțiile vizând și posibilitatea extinderii măsurii la pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei.

La rândul său, UDMR condiționează acordul de o eventuală revizuire a cotei TVA începând de anul viitor, cu revenirea de la 21% la 19%, argumentând că majorarea taxei a afectat consumul.

Liberalii insistă ca documentul să includă explicit țintele de deficit bugetar, pentru a preveni derapaje fiscale, și cer ca viitorul Executiv să își asume în Parlament legea salarizării. În acord ar urma să fie incluse și angajamentele privind proiectele din PNRR și programul SAFE.

Acordul politic este în curs de finalizare, urmând ca detaliile finale să fie stabilite înainte de învestirea noului Guvern. Liderii politici afirmă că este avută în vedere o majorare a pensiilor de anul viitor, însă procentul nu a fost încă stabilit.

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