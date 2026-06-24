Nicușor Dan: ”România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seară, după participarea la recepţia de Ziua Independenţei SUA, că ”România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”.
”Am celebrat astăzi, la Ambasada Statelor Unite ale Americii, 250 de ani de la Declarația de Independență.
Valorile pe care această Declarație le proclamă - libertatea, egalitatea, demnitatea umană și dreptul popoarelor de a-și decide propriul destin, sunt valori pe care le împărtășim și noi, fiind profund înrădăcinate în identitatea noastră occidentală.
Călătoria Statelor Unite nu a fost una solitară, iar astăzi America se află în centrul unui sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.
”În 2027 vom celebra 30 de ani de Parteneriat Strategic cu Statele Unite”
Șeful statului a subliniat că ”România, încă de la Unirea Principatelor, și-a asumat conștient rolul de exponent al acestei civilizații a libertății, iar în 2027 vom celebra 30 de ani de Parteneriat Strategic cu Statele Unite, 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană și 23 de ani de la integrarea în NATO – cei trei piloni ai identității noastre occidentale”.
”Reafirmăm recunoștința României față de eforturile Statelor Unite”
”Într-un context regional marcat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre aflate în prima linie a amenințărilor, reafirmăm recunoștința României față de eforturile Statelor Unite și ale Aliaților pentru consolidarea apărării și descurajării”, a mai spus liderul de la Cotroceni.
Totodată, Nicușor Dan a ținut să precizeze faptul că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie activ la securitatea euroatlantică, inclusiv prin eforturile și angajamentele care vor fi prezentate la Summitul NATO de la Ankara.
Sprijinul american este esențial în aderarea României la OCDE
”Lucrăm pentru a duce Parteneriatul Strategic româno-american la un nivel superior de ambiție, valorificând oportunități în domenii precum apărarea, comerțul, securitatea energetică, tehnologiile avansate și securitatea cibernetică.
Aderarea României la OCDE rămâne o prioritate strategică, iar sprijinul american este esențial.
Forța idealurilor proclamate prin Declarația de Independență continuă să ne inspire și astăzi, în fața provocărilor globale complexe. România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației.
La mulți ani Statelor Unite ale Americii! La mulți ani prieteniei româno-americane!
Happy Independence Day!”, a conchis președintele României.