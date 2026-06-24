Nicușor Dan: ”România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 22:06

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seară, după participarea la recepţia de Ziua Independenţei SUA, că ”România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”.

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