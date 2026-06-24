Rareș Bogdan, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”E ipocrit. Votează cu PSD, dar a blocat un liberal”

Publicat 24 iun. 2026, 17:44 Sursă Realitatea PLUS

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a lansat miercuri un atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan pe care l-a acuzat de ipocrizie fără margini, deoarece ”dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”.

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