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Politica· 2 min citire
Bolojan primește în partid trădători pe care îi numea extremiști: Senatorul lui Șoșoacă trece în PNL
Ilie Bolojan
Publicat24 iun. 2026, 14:09
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan se înconjoară de trădători din partidele pe care până acum le numea extremiste. Senatorul Adrian Peiu, ales pe listele SOS România, a anunțat că părăsește partidul si se înscrie... în PNL.
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