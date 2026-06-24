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Politica· 2 min citire

Bolojan primește în partid trădători pe care îi numea extremiști: Senatorul lui Șoșoacă trece în PNL

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 14:09
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan se înconjoară de trădători din partidele pe care până acum le numea extremiste. Senatorul Adrian Peiu, ales pe listele SOS România, a anunțat că părăsește partidul si se înscrie... în PNL.

Mutarea vine într-un moment în care în interiorul Partidului Național Liberal apar tot mai multe controverse legate de noile alianțe și de oamenii primiți în partid. Adrian Peiu a intrat inițial în politică pe listele SOS România, apoi a devenit lider al partidului Pace Întâi România, iar acum trece în tabăra liberală.

Adrian Peiu trece în PNL, după ce a fost ales pe listele SOS România

Senatorul Adrian Peiu a anunțat că schimbă tabăra politică și că devine liberal. Decizia sa ridică semne de întrebare în interiorul PNL, mai ales în contextul în care formațiunea condusă de Ilie Bolojan acceptă acum oameni veniți din partide pe care, în trecut, le critica dur.

Peiu a fost ales pe listele SOS România, iar ulterior a ajuns lider al partidului Pace Întâi România. Acum, acesta primește responsabilități în interiorul PNL, la organizația PNL Ialomița. Mutarea lui Adrian Peiu a fost prezentată ca parte a unei serii de schimbări care au loc în interiorul Partidului Național Liberal. PNL acceptă acum oameni veniți din partidele suveraniste, deși până recent aceștia erau criticați și prezentați drept extremiști de către liberali.

În acest context, apar controverse legate de direcția în care merge partidul și de modul în care Ilie Bolojan își construiește echipa politică. Noile mutări par să fie făcute într-un moment în care PNL are nevoie să își strângă o majoritate politică.

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