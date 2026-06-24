Bolojan primește în partid trădători pe care îi numea extremiști: Senatorul lui Șoșoacă trece în PNL

Publicat 24 iun. 2026, 14:09 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan se înconjoară de trădători din partidele pe care până acum le numea extremiste. Senatorul Adrian Peiu, ales pe listele SOS România, a anunțat că părăsește partidul si se înscrie... în PNL.

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