Grindeanu, despre rotativa lui Bolojan și Fritz: „Mi se pare o copilarie” / Despre presiunea reformelor: „Acest guvern în 2 luni trebuie să facă cât toate în 5 ani”

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că rotativa propusă de Fritz și Bolojan reprezintă „o copilărie”. Liderul PSD a transmis că „acest guvern va trebui să facă în 2 luni lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în 5 ani”.
Întrebat de rotativă, Grindeanu a răspuns: „Nu comentez lucrurile care vin pe surse. Așa, la prima vedere, dacă ar fi adevărat, mi se pare o copilărie.”
„Începând de astăzi, colegii care au fost mandatați. Vor începe să ia legătura cu ceilalți colegi. Am mandatat 3 colegi în Biroul Permanent Național, liderul de grup de la. Cameră, Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Roșu.”, a declarat Grindeanu.
PNRR, salarizare și OCDE, pe masa negocierilor
Întrebat dacă poate ține cont de toate condițiile PNL pentru a obține votul de învestire, Grindeanu a transmis: „Cred că am explicat mai devreme cum vedem noi acest acord politic. În ce coordonate și cred că am fost clar. În PNRR, așa cum bine știți, există ținte; sigur că trebuie în continuare să încercăm. Dacă PSD va asigura guvernarea și va avea guvernarea, să atingem cât mai multe din aceste ținte: am trecut inclusiv, am enumerat mai devreme ca PNRR, programul SAFE, OCDE, de asemenea angajamentele financiare, sunt lucruri pe care în mod evident trebuie să le regăsim în acest acord.”
„Un punct sensibil al discuțiilor îl reprezintă legea salarizării. Grindeanu a avertizat că bugetul pe anul în curs include 700 de milioane de euro la venituri, calculate în ipoteza adoptării acestei legi, în timp ce costurile minime ale implementării pornesc de la 8 miliarde de euro.
Noi ne dorim să aprobăm o lege a salarizării. Haideți să fim corecți, pentru că vorbim de 700 de milioane de euro care sunt calculați în acest buget pe anul acesta, la venituri. Adică nu e valabil. Acel calcul pe care văd că l-au făcut unii care spuneau: ”Domnule, aici. Să nu facem. Legea salarizării, fiindcă..." Ok, putem pierde 700 de milioane, dar pe de altă parte costurile minime sunt de 8 miliarde și de la 8 miliarde în sus cresc. Dar sunt costuri viitoare.
Pe bugetul din acest an, sunt prinse la venituri aceste 700 de milioane. Deci trebuie să încercăm să facem aceste lucruri. Orice guvern ar veni, în 2 luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în aproape 5 ani, dacă vrem să tragem foarte mulți din banii care sunt prinși în PNRR.”, a mai transmis Grindeanu.
Componența viitorului cabinet
Referitor la componența viitorului cabinet, Grindeanu a precizat că a fost mandatat să-și formeze echipa din membri PSD, fără însă ca acest lucru să reprezinte o restricție absolută.
Colegii mei m-au mandatat să, dacă voi fi nominalizarea, să-mi formez echipa cu membrii PSD, dar nu există o restricție din acest punct de vedere.”, a declarat Grindeanu.