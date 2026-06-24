Grindeanu, despre rotativa lui Bolojan și Fritz: „Mi se pare o copilarie” / Despre presiunea reformelor: „Acest guvern în 2 luni trebuie să facă cât toate în 5 ani”

Publicat 24 iun. 2026, 13:41 Actualizat 24 iun. 2026, 13:47 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că rotativa propusă de Fritz și Bolojan reprezintă „o copilărie”. Liderul PSD a transmis că „acest guvern va trebui să facă în 2 luni lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în 5 ani”.

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