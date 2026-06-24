Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor, despre organizarea alegerilor anticipate: „În România nu există baza legală. În 36 de ani nu am reușit să o creăm”
Kelemen Hunor, președinte UDMR
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus miercuri varianta alegerilor anticipate în România, invocând un vid legislativ care persistă de peste trei decenii.
Citește și
- 12:30Ciprian Ciucu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Ce spune primarul Capitalei despre acuzațiile DNA
- 11:01Predoiu, după ce s-a opus USR-izării PNL de către Bolojan: „Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană”
- 09:43Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Bolojan: „Este un politician care nu își ține cuvântul. Un măr otrăvit”
- 12:00Ședință crucială la PSD: se fac calculele pentru desemnarea premierului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News