Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Întâlnire de ultimă oră între PNL, USR și UDMR: ce vor decide liderii celor 3 partide

Liderii UDMR, PNLși USR

Liderii UDMR, PNLși USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 08:20
Actualizat24 iun. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS

Liderii politici sunt așteptați să se întâlnească astăzi pentru discuții privind pactul propus de PNL, potrivit celor mai recente informații apărute pe scena politică.

Prima rundă de discuții pentru semnarea pactului agreat va avea loc între conducerile PNL, USR și UDMR. Întâlnirea are ca obiectiv stabilirea unei poziții comune, în condițiile în care există divergențe, în special din partea USR. Dacă imediat după căderea guvernului USR propunea preluarea puterii, acum formațiunea nu mai dorește să susțină un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat.

În acest context, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor vor încerca să convingă USR să se alăture formulei propuse și să voteze un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. Condițiile anunțate până acum de Kelemen Hunor vizează formarea unui executiv „curat”, alcătuit din reprezentanți ai Partidului Social Democrat, pe care UDMR este dispus să îl susțină în Parlament.

După alinierea pozițiilor între PNL, USR și UDMR, va urma o întâlnire cu PSD, iar ulterior pactul va fi prezentat președintelui pentru a se ajunge la o înțelegere finală. Votul asupra noii formule guvernamentale este așteptat în weekend sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

intalnirepactPNLUSRUDMR

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe