Întâlnire de ultimă oră între PNL, USR și UDMR: ce vor decide liderii celor 3 partide

Publicat 24 iun. 2026, 08:20 Actualizat 24 iun. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Liderii politici sunt așteptați să se întâlnească astăzi pentru discuții privind pactul propus de PNL, potrivit celor mai recente informații apărute pe scena politică.

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