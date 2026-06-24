Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Întâlnire de ultimă oră între PNL, USR și UDMR: ce vor decide liderii celor 3 partide
Liderii UDMR, PNLși USR
Publicat24 iun. 2026, 08:20
Actualizat24 iun. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS
Liderii politici sunt așteptați să se întâlnească astăzi pentru discuții privind pactul propus de PNL, potrivit celor mai recente informații apărute pe scena politică.
Citește și
- 23:39Elena Lasconi, despre scenariul alegerilor anticipate: ”AUR ar lua 70-80% din voturi”
- 22:35Domnic Fritz, după ce președintele a somat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar:”Sunt în contact cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor”
- 21:29Se reface alianța? PNL vrea să bată palma cu Nicușor Dan: „Sperăm să concretizăm acordul”
- 21:06PNL Ialomița s-a „reformat” cu oameni racolați de la alte partide. Cine este noul șef al liberalilor ialomițeni?
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News