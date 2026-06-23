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Politica· 2 min citire

Domnic Fritz, după ce președintele a somat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar:”Sunt în contact cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 22:35
Actualizat23 iun. 2026, 22:38

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat marți seară că va discuta Ilie Bolojan și Kelemen Hunor pentru a stabili primii pași ai negocierilor solicitate de șeful statului în vederea formării unui guvern minoritar. Totodată, liderul USR a reafirmat că partidul nu este dispus să susțină o formulă de guvernare din care să facă parte PSD.

”În mod normal ai un premier desemnat, care, în mod formal, conduce acest proces de discuţii, de negociere. Acest lucru nu există acum. Mai mult decât atât, data trecută când am negociat Guvernul Bolojan, a durat peste o lună să agrem toate lucrurile din program. Eu ce pot să vă spun este că sunt în contact şi cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor şi vom sta de vorbă în trei într-un prim pas, pentru a defini posibili paşi”, a declarat Dominic Fritz, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Liderul USR a menționat că este deschis şi la o conversaţie cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar a reiterat faptul că USR nu are încredere în PSD.

”Astfel de negocieri nu sunt cumva o întâlnire de contabili, unde unul zice, hai că îţi dau două, tu îmi dai unul, ăla mai dă unul şi ies la zero. Este o negociere politică care, până la urmă, are nevoie de un minim de bază, de încredere că tot ceea ce spune celălalt este şi real şi îşi doreşte să se întâmple acest lucru. Şi, din păcate, tocmai asta este sursa crizei în care ne aflăm, că noi nu avem încredere în PSD”, a mai spus Domnic Fritz.

Mai mult, el a subliniat faptul că USR nu va susţine un guvern din care va face parte PSD.

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