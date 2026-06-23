Domnic Fritz, după ce președintele a somat partidele să negocieze pentru un guvern minoritar:”Sunt în contact cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor”

Publicat 23 iun. 2026, 22:35 Actualizat 23 iun. 2026, 22:38

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat marți seară că va discuta Ilie Bolojan și Kelemen Hunor pentru a stabili primii pași ai negocierilor solicitate de șeful statului în vederea formării unui guvern minoritar. Totodată, liderul USR a reafirmat că partidul nu este dispus să susțină o formulă de guvernare din care să facă parte PSD.

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