Dumitru Coarnă, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”

Publicat 23 iun. 2026, 19:55 Sursă Realitatea PLUS

Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, a declarat, marți seară, după consultările de la Palatul Cotroceni, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan „ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”, iar desemnarea noului premier va fi făcută în cursul zilei de miercuri.

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