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Politica· 2 min citire
Dumitru Coarnă, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”
FOTO: Arhivă
Publicat23 iun. 2026, 19:55
SursăRealitatea PLUS
Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, a declarat, marți seară, după consultările de la Palatul Cotroceni, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan „ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”, iar desemnarea noului premier va fi făcută în cursul zilei de miercuri.
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