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Politica· 2 min citire

Dumitru Coarnă, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 19:55
SursăRealitatea PLUS

Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, a declarat, marți seară, după consultările de la Palatul Cotroceni, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan „ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”, iar desemnarea noului premier va fi făcută în cursul zilei de miercuri.

„Nicușor Dan ne-a dat de înțeles că vom avea guvern PSD”

”Întâlnirea cu domnul Nicușor Dan a durat cam o oră și jumătate. Discuțiile au fost punctuale. Eu am întrebat în mod constant să ne lămurească în sensul în care dumnealui spunea că o să fie un guvern minoritar. Eu am întrebat dacă o să fie monocolor și a zis da. Și am continuat seria întrebărilor, spunând că eu îmi doresc să fie respectat spiritul 103, adică cel puțin dacă e un guvern minoritar, monocolor, să fie din zona partidului cu cei mai mulți parlamentari, că PSD are 128 și mi-a dat de înțeles că așa o să fie, un guvern monocolor, PSD, mâine o să fie, din ce am înțeles eu, a desemnat premierul”, a spus Dumitru Coarnă.

”Mi-a spus că o să fie un guvern monocolor, sigur cu susținere în Parlament”

Întrebat dacă acest guvern minoritar va fi susținut de PNL, deputatul neafiliat a răspuns: ”aici discuția a fost exact în logica asta, pentru că am ieșitat cu întrebările și a fost corect domnul președinte mi-a răspuns punctual. Am întrebat dacă respectăm 103, adică să am partidul care are cei mai mulți parlamentari și mi-a dat de înțeles că da”.

”Mi-a spus că o să fie un guvern monocolor, sigur cu susținere în Parlament, pentru că dacă nu ai o majoritate de 233 de voturi, nu trece. E clar că nu o să treci. Eu așa am înțeles și că așa o să fie desemnarea din zona PSD”, a mai spus Dumitru Coarnă.

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