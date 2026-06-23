Președintele UDMR aruncă bomba: ”Nu există lege pentru organizarea alegerilor anticipate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 17:31

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică și că, în prezent, nu există cadrul legal pentru organizarea lor.

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