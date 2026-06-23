Președintele UDMR aruncă bomba: ”Nu există lege pentru organizarea alegerilor anticipate”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică și că, în prezent, nu există cadrul legal pentru organizarea lor.
”Varianta alegerilor anticipate nu este o soluție”
”Rămâne guvernul până în septembrie, interimar, asta e. Și vine a patra nominalizare, că în 60 de zile, ok, pică două guverne și toată lumea vorbește de anticipate sau o parte, dar acum, haideți, pe bune, nu e vorba de instinctul parlamentarilor de a vota un guvern la a doua încercare. Mai sunt două chestiuni importante pentru care eu spun că nu pot fi organizate alegeri anticipate în România. E o chestiune politică și o chestiune tehnică, care sunt legate. Chestiunea politică e așa: România rămâne fără Parlament. În construcția noastră constituțională, democratică, fără Parlament, cât vom sta? O lună? Două luni? Trei luni de zile? Patru? Și ce vom face când nu avem Parlament? Că nu vom avea nici guvern. Că de aceea ajungem la anticipate, că avem un guvern interimar, cu atribuții limitate. Parlamentul nu poate fi dizolvat doar așa, parțial. Sau nu poate să fie un Parlament cu atribuții limitate, fiindcă nu există lege pentru așa ceva. Și după aceea vine partea tehnică: pe baza cărei legi vom organiza alegeri anticipate? Legea generală? Trebuie procedura mai scurtă. Dacă nu vom sta 4 - 5 luni, vom sta și fără Parlament și fără Guvern. Deci vă dați seama că nu se poate. Toată lumea spune: 'Mergem spre anticipate'. Ok, și președintele când dorește să dizolve Parlamentul, care va fi baza legală pe care se va așeza decretul prezidențial? Pun eu această întrebare tuturor colegilor, constituționaliștilor. Nu există astăzi lege pentru organizarea alegerilor anticipate. Punct”, a declarat Kelemen Hunor.
Preșdintele UDMR a subliniat că ”varianta alegerilor anticipate nu este o soluție”.
”Noi n-avem o problemă să votăm un guvern monocolor PSD, condus de un premier PSD”
Totodată, el a menționat că, într-o primă etapă pentru formarea unui guvern, este necesară o majoritate.
”Prima dată trebuie o majoritate stabilită pe hârtie semnată de lideri, și după aceea, sigur, nu mai apare această situație că fuge premierul desemnat la AUR, că acolo a fost chemat de președintele Simion. (...) Această luptă între partide trebuie să înceteze dacă vrei să faci ceva bun pentru țară. (...) Pentru noi și pentru România ar fi bun un guvern cu o majoritate cât de cât, să existe stabilitate. Noi n-avem o problemă să votăm un guvern monocolor PSD, condus de un premier PSD. În politică, dacă ții cont de ce așteptări sunt din partea oamenilor, din partea societății, atunci mai lași de la tine din orgolii și din jigniri”, a mai transmis liderul UDMR.
”George Simion a dat sah-mat tuturor”
Întrebat cui a dat ”șah-mat” liderul AUR George Simion luni, Kelemen Hunor a răspuns: ”Tuturor”.
”După cum ați văzut, toată lumea a primit 'șah-mat'. Unii așteptau să treacă guvernul, alții din alte motive... Deci asta este viața - trebuie să recunoști când primești șah-mat, Nu este o laudă, nu este ceva la adresa lui George Simion, pur și simplu trebuie să recunoști, Asta s-a întâmplat până în ultima clipă - a jucat și i-a ținut inclusiv pe cei care așteptau voturile lor într-o oarecare tensiune'” a adăugat președintele UDMR.