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Politica· 1 min citire

Consultări maraton la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan discută cu delegația S.O.S. România

FOTO: Captura Facebook

FOTO: Captura Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 16:40

Președintele Nicușor Dan i-a primit, marți, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții S.O.S. România, în cadrul noii runde de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.

Delegația S.O.S. România este condusă de Diana Șoșoacă. Urmează la consultări POT, Grupul parlamentar Uniți pentru România, Grupul parlamentar PACE - Întâi România și parlamentarii neafiliați.

Noile consultări vin după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat luni la vot în Parlament. Adrian Veștea a fost a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

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