Consultări maraton la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan discută cu delegația S.O.S. România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 16:40

Președintele Nicușor Dan i-a primit, marți, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții S.O.S. România, în cadrul noii runde de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.

Distribuie articolul