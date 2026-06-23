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Politica· 1 min citire

Mircea Abrudean, după consultările cu președintele Nicușor Dan: ”Pact pentru România valabil până la sfârșitul anului”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 17:05

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat marți că, în cadrul negocierilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, s-a agreat un pact pentru România, valabil până la sfârșitul anului, precum și soluții pentru deblocarea situației politice actuale.

”Prioritatea noastră rămâne stabilitatea României”

”Pact pentru România valabil până la sfârșitul anului și soluții pentru deblocarea situației politice actuale. Prioritatea noastră rămâne stabilitatea României”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

”Am propus Președintelui Nicușor Dan soluții realiste”

Totodată, liberalul a subliniat că ”la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni, unde am participat alături de Ilie Bolojan și colegii din conducerea Partidul Naţional Liberal, am propus Președintelui Nicușor Dan soluții realiste, transparente și care au menirea să deblocheze situația complicată în care ne aflăm”.

”Urmează ca Biroul Permanent Național al #PNL să valideze demersurile necesare”, a conchis președintele Senatului.

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