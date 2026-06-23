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Politica· 1 min citire
Mircea Abrudean, după consultările cu președintele Nicușor Dan: ”Pact pentru România valabil până la sfârșitul anului”
FOTO: Facebook
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat marți că, în cadrul negocierilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, s-a agreat un pact pentru România, valabil până la sfârșitul anului, precum și soluții pentru deblocarea situației politice actuale.
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