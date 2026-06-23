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Politica· 2 min citire

Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni: ”Viitorul Guvern va fi probabil minoritar”

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 16:53

Varujan Pambuccian, liderul Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, a declarat marți, după consultările cu președintele României, că viitorul Guvern va fi probabil unul minoritar.

”Avem nevoie de un guvern care să ducă la capăt proiecte pe care le-am început”

Liderul minorităților naționale a subliniat că trebuie găsită o soluție în care forțele politice pro-euroatlantice, ”chiar dacă nu se iubesc”, să poată să sprijine un executiv.

”Eu aș fi preferat să nu fie minoritar, dar probabil că va fi minoritar, la cum arată lucrurile acum. (...) Avem nevoie de un guvern pro-occidental și avem nevoie de un guvern care să ducă la capăt proiecte pe care le-am început cu ani în urmă și care, altfel, riscă să ne lase într-o situație neplăcută”, a declarat Pambuccian.

”Ar trebui un nou acord de coaliție”

Potrivit lui, garantul acestui proces trebuie să fie ”în mod obligatoriu” președintele României, care să se implice în medierea care să aducă membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului.

”Ca să fie sprijinit de toate fostele componente ale fostei coaliții, ar trebui un nou acord de coaliție și ar trebui să existe un agrement pe un program de guvernare nou, ținând cont de lucrurile care au fost bune și de lucrurile care nu au funcționat”, a mai transmis acesta.

”O să fie foarte greu dacă lăsăm partidele”

Mai mult, Pambuccian a menționat că președintele Nicușor Dan are obligația de a se implica în medierea dintre partide.

”O să fie foarte greu dacă lăsăm partidele, așa, ca niște atomi care încearcă să formeze o moleculă, dar dintr-un joc al întâmplării să reușească lucrul acesta. E nevoie de medierea dânsului”, a conchis liderul minorităților naționale.

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