Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni: ”Viitorul Guvern va fi probabil minoritar”
FOTO: Captură Facebook
Varujan Pambuccian, liderul Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, a declarat marți, după consultările cu președintele României, că viitorul Guvern va fi probabil unul minoritar.
Citește și
- 17:31Președintele UDMR aruncă bomba: ”Nu există lege pentru organizarea alegerilor anticipate”
- 17:05Mircea Abrudean, după consultările cu președintele Nicușor Dan: ”Pact pentru România valabil până la sfârșitul anului”
- 16:40Consultări maraton la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan discută cu delegația S.O.S. România
- 16:32Negocieri la Cotroceni: Nicușor Dan testează terenul pentru un guvern minoritar după eșecul Cabinetului Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News