Bogdan Chirieac: „Ilie Bolojan vrea suspendarea lui Nicușor Dan!”

Publicat 23 iun. 2026, 18:19 Sursă Realitatea PLUS

„Ilie Bolojan vrea ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat și ulterior să candideze la alegerile prezidențiale până anul viitor”, spune Bogdan Chirieac. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, analistul a explicat care este adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan îi dă afară pe liderii vechi din PNL.

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