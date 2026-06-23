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Politica· 1 min citire

Bogdan Chirieac: „Ilie Bolojan vrea suspendarea lui Nicușor Dan!”

Bogdan Chirieac

Bogdan Chirieac

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 18:19
SursăRealitatea PLUS

„Ilie Bolojan vrea ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat și ulterior să candideze la alegerile prezidențiale până anul viitor”, spune Bogdan Chirieac. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, analistul a explicat care este adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan îi dă afară pe liderii vechi din PNL.

Bogdan Chirieac spune că pe Bolojan îl încurcă contestatarii din partid în cursa pentru Cotroceni și că premierul demis nu are răbdare până la prezidențialele din 2030.

Bogdan Chirieac: „Ilie Bolojan vrea să candideze la prezidențiale!”

„Cred că își va da mâna cu AUR pentru suspendarea președintelui și domnul Bolojan va candida.

Probabil anul viitor, dacă nu chiar spre sfârșitul acestui an, la prezidențiale. Nu are răbdare să aștepte până în 2030.

Și pentru asta trebuie să aibă tot partidul la cheremul domniei sale, adică să nu se audă un murmur în PNL, fiindcă a schimbat statutul și poate să dea afară pe cine dorește domnia sa, practic în mod discreționar.

Toți sunt liberali de suflet, autentici. Îl încurcă pe Ilie Bolojan.

PNL-ul este în acest moment blocul USR-ului. PNL va trece printr-un proces accelerat de userizare și înbrățișarea ideologiei progresiste.

Din cauza asta, îl încurcă pe Ilie Bolojan.

Ăsta e pretexul. Votul la guvernul Veștea e pretextul pentru această epurare hotărâtă de domnul Bolojan.”, a zis analistul Bogdan Chirieac.

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