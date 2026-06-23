Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Bogdan Chirieac: „Ilie Bolojan vrea suspendarea lui Nicușor Dan!”
Bogdan Chirieac
Publicat23 iun. 2026, 18:19
SursăRealitatea PLUS
„Ilie Bolojan vrea ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat și ulterior să candideze la alegerile prezidențiale până anul viitor”, spune Bogdan Chirieac. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, analistul a explicat care este adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan îi dă afară pe liderii vechi din PNL.
Citește și
- 17:31Președintele UDMR aruncă bomba: ”Nu există lege pentru organizarea alegerilor anticipate”
- 17:05Mircea Abrudean, după consultările cu președintele Nicușor Dan: ”Pact pentru România valabil până la sfârșitul anului”
- 16:53Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni: ”Viitorul Guvern va fi probabil minoritar”
- 16:40Consultări maraton la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan discută cu delegația S.O.S. România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News