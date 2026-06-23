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Politica· 2 min citire

Proiectul propus de AUR pentru susținerea producătorilor de lapte ecologic a fost adoptat de Senat

Partidul AUR

Partidul AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 18:24

Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de AUR prin deputatul Călin Matieș, prin care producătorii de lapte ecologic vor beneficia de un sprijin de 2 lei pentru fiecare litru produs.

Măsura are ca obiectiv susținerea fermierilor români și a procesatorilor autohtoni, încurajarea consumului de lapte ecologic românesc și consolidarea securității alimentare a țării. După votul favorabil din Senat, proiectul își continuă parcursul legislativ în Camera Deputaților.

„România trebuie să funcționeze. Fermierii trebuie să treacă mai ușor peste această criză economică și politică. Iar AUR a promis și AUR se ține de cuvânt. Susținerea producătorilor de lapte ecologic a trecut deja de Senat, de comisiile de agricultură și de comisiile raportoare. Proiectul a fost adoptat și de plenul Senatului! Este vorba despre o subvenție de 2 lei pentru laptele ecologic.

Măsura propusă de AUR, măsura propusă de noi, a trecut deja de Senat și se află acum în Camera Deputaților. Acesta este un pas. Al doilea este promulgarea de către președintele Nicușor Dan.

Fac apel la toți parlamentarii. Indiferent de prim-ministru, indiferent de miniștri, România trebuie să meargă înainte. Agricultura trebuie susținută. Fermierii români, cei care asigură securitatea alimentară a noastră, a tuturor, trebuie să fie pe primul plan.

De aceea, dragi români, AUR nu trădează. AUR susține fermierii, susține economia românească și susține producția românească”, a declarat Călin Matieș, deputat AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

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