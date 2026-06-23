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Politica· 2 min citire
Proiectul propus de AUR pentru susținerea producătorilor de lapte ecologic a fost adoptat de Senat
Partidul AUR
Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de AUR prin deputatul Călin Matieș, prin care producătorii de lapte ecologic vor beneficia de un sprijin de 2 lei pentru fiecare litru produs.
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