Proiectul propus de AUR pentru susținerea producătorilor de lapte ecologic a fost adoptat de Senat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 18:24

Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de AUR prin deputatul Călin Matieș, prin care producătorii de lapte ecologic vor beneficia de un sprijin de 2 lei pentru fiecare litru produs.

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