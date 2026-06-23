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Politica· 2 min citire
Călin Georgescu intervine în ziua consultărilor cruciale. ”Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”
FOTO: Arhivă
Publicat23 iun. 2026, 16:06
SursăRealitatea PLUS
Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, intervine în ziua consultărilor pentru desemnarea noului premier și subliniază că ”un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”.
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