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Politica· 1 min citire

Fără AUR nu se poate. Calculele care răstoarnă jocul politic

Partidul AUR

Partidul AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 18:59
SursăRealitatea PLUS

Oricât s-a încercat scoaterea partidului AUR din ecuațiile pentru formarea noului Guvern, calculele dar mai ales votul de până acum au arătat clar că fără AUR nu se poate. Iată care e situația actuală a mandatelor și care ar fi singurul calcul valabil în acest moment.

Situația mandatelor parlamentare

PSD – 127

AUR – 90

PNL - 16

-ARIPA CONSERVATOARE

Minorități - 19

PACE – Întâi România - 11

Uniți pentru România - 10

S.O.S. și neafiliați – 39

TOTAL: 312

PNL – 62

-ARIPA BOLOJAN

USR – 59

UDMR – 32

TOTAL: 153

Care sunt variantele posibile pentru viitorul guvern?

PSD + AUR = 217

PSD + UDMR + PNL CONSERVATORI = 175

Majoritatea parlamentară: 233

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