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Politica· 1 min citire
Fără AUR nu se poate. Calculele care răstoarnă jocul politic
Partidul AUR
Publicat23 iun. 2026, 18:59
SursăRealitatea PLUS
Oricât s-a încercat scoaterea partidului AUR din ecuațiile pentru formarea noului Guvern, calculele dar mai ales votul de până acum au arătat clar că fără AUR nu se poate. Iată care e situația actuală a mandatelor și care ar fi singurul calcul valabil în acest moment.
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