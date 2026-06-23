Fără AUR nu se poate. Calculele care răstoarnă jocul politic

Publicat 23 iun. 2026, 18:59 Sursă Realitatea PLUS

Oricât s-a încercat scoaterea partidului AUR din ecuațiile pentru formarea noului Guvern, calculele dar mai ales votul de până acum au arătat clar că fără AUR nu se poate. Iată care e situația actuală a mandatelor și care ar fi singurul calcul valabil în acest moment.

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