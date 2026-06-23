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Politica· 1 min citire

PNL a votat schimbarea a 12 lideri de filiale. Ilie Bolojan scapă de liberalii din tabăra Veștea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 19:36
SursăRealitatea PLUS

Partidul Național Liberal (PNL) a decis marți schimbarea președinților din 12 organizații județene. Potrivit surselor Realitatea PLUS, este vorba despre liderii l-au susținut pe Adrian Veștea în perioada în care a fost desemnat premier. Printre numele menționate se numără Alina Gorghiu, Andrei Baciu și Hubert Thuma.

Sursele menționate anterior spun că liderii vizați își pierd funcțiile de conducere ale filialelor, însă au la dispoziție 30 de zile pentru a propune noi birouri interimare la nivel local.

Totodată, măsurile ar putea continua, urmând ca într-o ședință viitoare să fie discutată inclusiv excluderea din partid a liderilor liberali considerați opozanți ai actualei conduceri.

Unul dintre liberalii afectați, Hubert Thuma, a transmis un mesaj public pe rețelele sociale, în care a criticat decizia conducerii: „Astăzi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat de 25 de ani prin vot.”

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