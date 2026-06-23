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Politica· 1 min citire
PNL a votat schimbarea a 12 lideri de filiale. Ilie Bolojan scapă de liberalii din tabăra Veștea
FOTO: Arhivă
Publicat23 iun. 2026, 19:36
SursăRealitatea PLUS
Partidul Național Liberal (PNL) a decis marți schimbarea președinților din 12 organizații județene. Potrivit surselor Realitatea PLUS, este vorba despre liderii l-au susținut pe Adrian Veștea în perioada în care a fost desemnat premier. Printre numele menționate se numără Alina Gorghiu, Andrei Baciu și Hubert Thuma.
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