PNL a votat schimbarea a 12 lideri de filiale. Ilie Bolojan scapă de liberalii din tabăra Veștea

Publicat 23 iun. 2026, 19:36 Sursă Realitatea PLUS

Partidul Național Liberal (PNL) a decis marți schimbarea președinților din 12 organizații județene. Potrivit surselor Realitatea PLUS, este vorba despre liderii l-au susținut pe Adrian Veștea în perioada în care a fost desemnat premier. Printre numele menționate se numără Alina Gorghiu, Andrei Baciu și Hubert Thuma.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PNLilie bolojanfiliale