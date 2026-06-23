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Politica· 1 min citire
Elena Lasconi, despre scenariul alegerilor anticipate: ”AUR ar lua 70-80% din voturi”
FOTO: Facebook
Publicat23 iun. 2026, 23:39
Actualizat23 iun. 2026, 23:43
Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Mușcel și fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat că, în cazul în care în România ar avea loc alegeri anticipate, suveraniștii ar obține 70–80% din voturi.
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