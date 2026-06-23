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Politica· 1 min citire

Elena Lasconi, despre scenariul alegerilor anticipate: ”AUR ar lua 70-80% din voturi”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 23:39
Actualizat23 iun. 2026, 23:43

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Mușcel și fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat că, în cazul în care în România ar avea loc alegeri anticipate, suveraniștii ar obține 70–80% din voturi.

”Eu cred că dacă ar începe procedurile de suspendare ale președintelui, eu cred că el va fi demis și vom avea din nou alegeri. Să vedem dacă poate să deblocheze situația să nu avem alegeri anticipate, pentru că cu alegeri anticipate, vă spun sigur de acum, că vom avea 70-80% făcut din partea asta de izolaționiști”, a declarat Elena Lasconi pentru Gândul.

Întrebată dacă este vorba despre AUR și celelalte partide suveraniste, Elena A raspuns: ”Și restul, da”.

”Să vedem mai cine propune, ca să nu se întâmple asta”, a mai spus fosta candidată la alegerile prezidențiale.

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