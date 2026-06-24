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Politica· 2 min citire

Predoiu, după ce s-a opus USR-izării PNL de către Bolojan: „Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană”

Cătălin Predoiu (foto: Inquam Photos)

Cătălin Predoiu (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:01

Cătălin Predoiu a transmis miercuri un mesaj amplu în care explică de ce a votat în favoarea guvernului propus recent, care a fost până la urmă respins în Parlament, și în care își asumă eventualele consecințe din partea partidului, inclusiv excluderea.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare”, a scris Predoiu, precizând că, în momentul votului, știa deja că executivul nu va trece, deoarece nu existau suficiente voturi în sală.

Cătălin Predoiu: „În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere”

Predoiu a explicat că, timp de peste o lună, a susținut constant că PNL trebuie să participe la guvernare, în contradicție cu poziția oficială a conducerii partidului, care optase pentru opoziție. „PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite.”, a argumentat el.

Referindu-se la colegii care au votat similar, Predoiu a respins acuzațiile de trădare: „Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid.”

În privința posibilei excluderi din partid, Predoiu a adoptat o poziție tranșantă: „Puteam să ne abținem de la vot și să evităm o discuție neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt. E adevărat, implicit am făcut și o alegere de perspectivă, ținând cont de poziția partidului. În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date.”

Totodată, el a cerut ca acei colegi care doresc să evite sancțiunile să aibă parte de un dialog real cu conducerea PNL, adresând implicit o critică la adresa secretarului general al partidului: „E puțin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară. Seamănă cu un dosar diplomatic de care m-am ocupat cândva, aparent insolvabil. Sunt convins că secretarul general va găsi rezolvarea.”

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