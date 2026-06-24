Predoiu, după ce s-a opus USR-izării PNL de către Bolojan: „Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:01

Cătălin Predoiu a transmis miercuri un mesaj amplu în care explică de ce a votat în favoarea guvernului propus recent, care a fost până la urmă respins în Parlament, și în care își asumă eventualele consecințe din partea partidului, inclusiv excluderea.

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