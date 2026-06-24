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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan ar putea desemna astăzi noul premier
Nicușor Dan, președintele României
Publicat24 iun. 2026, 08:10
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan ar putea desemna azi noul premier, după consultările cu partidele politice! Scenariul care se conturează este cel al unui Guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, iar surse politice spun că Sorin Grindeanu va fi premier. Voturile ar putea veni inclusiv din partea PNL.
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