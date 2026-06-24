Nicușor Dan ar putea desemna astăzi noul premier

Publicat 24 iun. 2026, 08:10 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar putea desemna azi noul premier, după consultările cu partidele politice! Scenariul care se conturează este cel al unui Guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, iar surse politice spun că Sorin Grindeanu va fi premier. Voturile ar putea veni inclusiv din partea PNL.

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