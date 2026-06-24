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Politica· 1 min citire
Bolojan vrea să condiționeze votul pentru Guvern PSD de partea economică. Cerințele PNL pentru acceptarea noului Executiv - SURSE
Ilie Bolojan, președintele PNL
Publicat24 iun. 2026, 08:36
Actualizat24 iun. 2026, 08:38
SursăRealitatea PLUS
Negocierile politice intră miercuri într-o fază decisivă, potrivit surselor Realitatea Plus. PNL, Ilie Bolojan, ar fi formulat o serie de condiții clare înainte ca liberalii să acorde votul pentru un potențial guvern PSD.
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