Bolojan vrea să condiționeze votul pentru Guvern PSD de partea economică. Cerințele PNL pentru acceptarea noului Executiv - SURSE

Publicat 24 iun. 2026, 08:36 Actualizat 24 iun. 2026, 08:38 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile politice intră miercuri într-o fază decisivă, potrivit surselor Realitatea Plus. PNL, Ilie Bolojan, ar fi formulat o serie de condiții clare înainte ca liberalii să acorde votul pentru un potențial guvern PSD.

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