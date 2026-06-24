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Politica· 1 min citire

Bolojan vrea să condiționeze votul pentru Guvern PSD de partea economică. Cerințele PNL pentru acceptarea noului Executiv - SURSE

Ilie Bolojan, președintele PNL

Ilie Bolojan, președintele PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 08:36
Actualizat24 iun. 2026, 08:38
SursăRealitatea PLUS

Negocierile politice intră miercuri într-o fază decisivă, potrivit surselor Realitatea Plus. PNL, Ilie Bolojan, ar fi formulat o serie de condiții clare înainte ca liberalii să acorde votul pentru un potențial guvern PSD.

Condiții economice și pact de neagresiune

Conform informațiilor obținute pe surse, condițiile PNL vizează în principal zona economică, cheltuieli bugetare, menținerea deficitului sub control și, extrem de important, o reducere reală a TVA la 19% începând din 2027. De asemenea, liberalii solicită garanții pentru implementarea PNRR, clarificări privind legea salarizării, contestată deja de mai multe sindicate care au anunțat proteste, și asigurări legate de creșterea pensiilor.

Un alt element central al negocierilor este un pact de neagresiune între PNL și PSD, valabil până la sfârșitul acestui an. Concret, liberalii nu ar urma să depună moțiune de cenzură împotriva viitorului guvern, în schimbul garantării că oamenii PNL rămân în funcțiile deținute — fără epurări. Nu s-a stabilit încă din ce eșalon ierarhic vor face parte acești oficiali.

Bolojan a menționat public această posibilă înțelegere de neagresiune marți, după consultările de la Palatul Cotroceni.

Întâlnire-cheie între liderii opoziției și Nicușor Dan

Tot pentru astăzi, sursele indică o întâlnire de nivel înalt între liderii PNL, USR și UDMR și președintele Nicușor Dan, o reuniune care ar putea redefini configurația negocierilor pentru formarea noului guvern.

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