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Politica· 2 min citire

Tupeul lui Ilie Bolojan: vrea guvern minoritar PNL-USR-UDMR - SURSE

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS

Negocierile politice sunt în plină desfășurare, iar pe masa discuțiilor ar fi apărut o nouă variantă de lucru: un guvern minoritar rotativ. Potrivit surselor Realitatea PLUS, propunerea ar fi fost făcută de Dominic Fritz, în cadrul discuțiilor purtate cu Ilie Bolojan, liderii USR și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Varianta discutată ar presupune ca, într-o primă etapă, guvernarea să fie asigurată de PNL, USR și UDMR, urmând ca ulterior PSD să preia conducerea Executivului printr-o rotativă guvernamentală. Social-democrații s-au reunit, de la ora 12:00, într-o ședință considerată crucială pentru stabilirea următorilor pași politici. Pe surse, există informații potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze chiar astăzi un premier din partea PSD. Decizia vine într-un moment în care partidele încearcă să ajungă la o formulă de guvernare care să poată strânge susținerea necesară în Parlament.

În paralel, continuă discuțiile dintre PNL, USR și UDMR, într-o încercare de a contura un acord politic scris, solicitat de președintele Nicușor Dan. Acest document ar urma să stabilească direcția viitoarei guvernări, condițiile de susținere și felul în care partidele își împart responsabilitatea politică. Până la finalul zilei, negocierile ar putea arăta dacă varianta unui guvern minoritar rotativ are șanse reale sau rămâne doar o propunere de moment.

Varianta discutată: mai întâi un guvern PNL-USR-UDMR, apoi rotativa cu PSD

Potrivit surselor, în cadrul ultimei întâlniri de la Palatul Victoria a fost discutată varianta unei rotative guvernamentale în două etape. Prima etapă ar presupune formarea unui guvern susținut de PNL, USR și UDMR, adică un pol politic de dreapta, fără PSD la conducerea Executivului. Ulterior, printr-un mecanism de rotativă, PSD ar urma să preia funcția de premier și conducerea guvernului.

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