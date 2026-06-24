Tupeul lui Ilie Bolojan: vrea guvern minoritar PNL-USR-UDMR - SURSE

Publicat 24 iun. 2026, 12:34 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile politice sunt în plină desfășurare, iar pe masa discuțiilor ar fi apărut o nouă variantă de lucru: un guvern minoritar rotativ. Potrivit surselor Realitatea PLUS, propunerea ar fi fost făcută de Dominic Fritz, în cadrul discuțiilor purtate cu Ilie Bolojan, liderii USR și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

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