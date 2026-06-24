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Politica· 2 min citire
Tupeul lui Ilie Bolojan: vrea guvern minoritar PNL-USR-UDMR - SURSE
Dominic Fritz și Ilie Bolojan
Publicat24 iun. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS
Negocierile politice sunt în plină desfășurare, iar pe masa discuțiilor ar fi apărut o nouă variantă de lucru: un guvern minoritar rotativ. Potrivit surselor Realitatea PLUS, propunerea ar fi fost făcută de Dominic Fritz, în cadrul discuțiilor purtate cu Ilie Bolojan, liderii USR și liderul UDMR, Kelemen Hunor.
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