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Politica· 2 min citire
Mihai Fifor: „România are nevoie urgentă de un guvern funcțional”. Cine face parte din echipa de negociere a PSD
Mihai Fifor/ Foto: Facebook
Publicat24 iun. 2026, 14:56
Actualizat24 iun. 2026, 15:00
„În fața unei crize politice și economice care nu mai suportă amânări, PSD își asumă responsabilitatea guvernării”, a transmis miercuri liderul PSD Arad Mihai Fifor, într-un mesaj publicat pe Facebook după ședința conducerii social-democrate. În mesajul postat, social-democratul a precizat și cine face parte din echipa de negociere a partidului pentru formarea Executivului, dar și care este mandatul acesteia.
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