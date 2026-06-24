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Politica· 2 min citire

Mihai Fifor: „România are nevoie urgentă de un guvern funcțional”. Cine face parte din echipa de negociere a PSD

Mihai Fifor/ Foto: Facebook

Mihai Fifor/ Foto: Facebook

Scris deDana Bărăgan
Publicat24 iun. 2026, 14:56
Actualizat24 iun. 2026, 15:00

„În fața unei crize politice și economice care nu mai suportă amânări, PSD își asumă responsabilitatea guvernării”, a transmis miercuri liderul PSD Arad Mihai Fifor, într-un mesaj publicat pe Facebook după ședința conducerii social-democrate. În mesajul postat, social-democratul a precizat și cine face parte din echipa de negociere a partidului pentru formarea Executivului, dar și care este mandatul acesteia.

Potrivit acestuia, Biroul Permanent Național al PSD a decis în unanimitate susținerea unei formule de guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu și a mandatat o echipă de negociere pentru încheierea unui acord politic cu partidele pro-europene.

Fifor a precizat că, odată desemnat prim-ministru de președintele României, Sorin Grindeanu va avea susținerea deplină a conducerii PSD și „deplina libertate de a forma cea mai bună echipă guvernamentală posibilă”.

El a subliniat că PSD își asumă guvernarea chiar și într-o formulă minoritară, fără o majoritate parlamentară stabilă, motivând că „România are nevoie urgentă de un guvern funcțional, dar mai ales de un guvern eficient, capabil să lucreze exclusiv în interesul cetățenilor”.

Mandatul echipei de negociere pentru formarea noului Guvern

În ceea ce privește mandatul echipei de negociere, Mihai Fifor a arătat că acesta nu vizează împărțirea funcțiilor, ci definirea unor obiective strategice precum menținerea țintelor de deficit, reducerea inflației, absorbția fondurilor europene și respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, OCDE și SAFE.

Nume grele din partid, în echipa de negociere

Din echipa de negociere fac parte Marian Neacșu, Radu Oprea și Ovidiu Popa, a precizat liderul social-democrat.

„Soluția unui guvern minoritar nu este scenariul ideal. Este însă soluția responsabilă într-un moment în care România nu își mai poate permite blocaje politice și prelungirea instabilității”, a mai transmis Fifor.

Acesta a adăugat că PSD va dialoga cu toate partidele parlamentare pro-europene, dar își păstrează autonomia în privința deciziilor executive și a actului de guvernare.

Social-democrații au decis miercuri, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național organizate în format online, intrarea la guvernare și susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, precum și constituirea unei echipe de negociere pentru un acord politic cu formațiunile pro-europene din Parlament.

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