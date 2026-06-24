Mihai Fifor: „România are nevoie urgentă de un guvern funcțional”. Cine face parte din echipa de negociere a PSD

Publicat 24 iun. 2026, 14:56 Actualizat 24 iun. 2026, 15:00

„În fața unei crize politice și economice care nu mai suportă amânări, PSD își asumă responsabilitatea guvernării”, a transmis miercuri liderul PSD Arad Mihai Fifor, într-un mesaj publicat pe Facebook după ședința conducerii social-democrate. În mesajul postat, social-democratul a precizat și cine face parte din echipa de negociere a partidului pentru formarea Executivului, dar și care este mandatul acesteia.

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