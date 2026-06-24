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Politica· 2 min citire
Grindeanu se delimitează de modelul Bolojan: „Reforma administrației nu înseamnă oameni dați afară”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu transmite un mesaj dur în pline negocieri pentru formarea viitorului guvern și încearcă să se delimiteze de modelul de reformă asociat mandatului lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că reforma administrației nu trebuie redusă la concedieri și tăieri făcute la grămadă, ci trebuie să pornească de la o analiză clară a situației din teritoriu.
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