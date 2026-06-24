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Politica· 2 min citire
AUR propune majorarea plafonului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro pentru sprijinirea antreprenorilor români
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, inițiat de deputatul AUR Lucian Mușat, prin care plafonul de venituri pentru încadrarea în regimul de impozitare al microîntreprinderilor este majorat de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Inițiativa urmărește restabilirea predictibilității fiscale, reducerea presiunii administrative asupra întreprinderilor mici și susținerea mediului de afaceri românesc într-o perioadă marcată de dificultăți economice.
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