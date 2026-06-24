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Politica· 1 min citire

Guvernul PSD va avea un număr mai mic de ministere. Funcția de vicepremier ar putea fi eliminată

PSD

PSD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 15:14
SursăRealitatea PLUS

Guvernul PSD a anunțat scăderea numărului de ministere de la 16 la 14. Prin urmare, viitorul Guvern va renunța la două ministere care cel mai probabil vor fi comasate cu alte instituții.

Partidul Social Democrat a luat miercuri decizia de a-l propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, asumându-și astfel guvernarea. Odată cu această nominalizare, PSD vrea să reducă numărul ministerelor, chiar să renunțe la funcția de vicepremier.

Conform propunerii social-democraților, numărul ministerelor ar urma să scadă de la 16 la 14, prin comasarea a două dintre actualele structuri cu alte instituții care vor rămâne funcționale. De asemenea, PSD își dorește eliminarea funcției de vicepremier din noul cabinet sau, în cel mai bun caz, păstrarea unui singur vicepremier.

Chiar în aceste momente, liderii PSD lucrează atât la lista de miniștri, cât și la programul de guvernare ce va fi prezentat pentru învestitură.

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