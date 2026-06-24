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Politica· 1 min citire
Guvernul PSD va avea un număr mai mic de ministere. Funcția de vicepremier ar putea fi eliminată
PSD
Publicat24 iun. 2026, 15:14
SursăRealitatea PLUS
Guvernul PSD a anunțat scăderea numărului de ministere de la 16 la 14. Prin urmare, viitorul Guvern va renunța la două ministere care cel mai probabil vor fi comasate cu alte instituții.
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