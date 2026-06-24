Guvernul PSD va avea un număr mai mic de ministere. Funcția de vicepremier ar putea fi eliminată

Publicat 24 iun. 2026, 15:14 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul PSD a anunțat scăderea numărului de ministere de la 16 la 14. Prin urmare, viitorul Guvern va renunța la două ministere care cel mai probabil vor fi comasate cu alte instituții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSDguverngrindeanuministere