Nicușor Dan participă joi la Summitul Flancului Estic, care are loc în Polonia. Agenda președintelui României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 16:43

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, în Polonia. Coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare se află pe agenda reuniunii.

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