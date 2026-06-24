Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Votanții USR, singurii care au avut venituri mai mari în ultimul an

Venituri

Venituri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 17:12

Votanții USR și PNL au înregistrat venituri mai mari în ultimul an. În același timp, votanții PSD au înregistrat venituri mai mici.

- votanții USR - venituri mai mari

- votanții PNL - venituri constante

- vontanții PSD - venituri mai mici

- cele mai mari creșteri de venituri - votanţii USR, persoanele între 18 şi 44 de ani şi angajaţii din sectorul privat.

Românii se așteaptă la o explozie a prețurilor

84,5% dintre cei chestionaţi consideră că preţurile vor creşte în următoarele şase luni

8,5% dintre cei chestionaţi cred că prețurile vor stagna

3,8% dintre cei chestionaţi apreciază că prețurile vor scădea

METODOLOGIE

Datele cercetării "INDEXUL Sentimentului Economic Newmoney.ro - INSCOP: România între incertitudini și speranță" au fost culese în perioada 2-8 iunie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eşantion de 1.100 de persoane, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de +- 3%, la un grad de încredere de 95%.

sursa INSCOP

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

USR

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe