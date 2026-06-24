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Politica· 1 min citire
Votanții USR, singurii care au avut venituri mai mari în ultimul an
Venituri
Votanții USR și PNL au înregistrat venituri mai mari în ultimul an. În același timp, votanții PSD au înregistrat venituri mai mici.
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