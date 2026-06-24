Mesajul omului lui Bolojan după lovitura primită la Cotroceni: ”PSD nu va respecta nimic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 18:01

Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a ieșit la atac după lovitura primită la Cotroceni de trioul Bolojan–Hunor–Fritz din partea președintelui Nicușor Dan, care a respins categoric ideea unei noi rotative guvernamentale, pe care a catalogat-o drept neserioasă.

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