Mesajul omului lui Bolojan după lovitura primită la Cotroceni: ”PSD nu va respecta nimic”

Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a ieșit la atac după lovitura primită la Cotroceni de trioul Bolojan–Hunor–Fritz din partea președintelui Nicușor Dan, care a respins categoric ideea unei noi rotative guvernamentale, pe care a catalogat-o drept neserioasă.
”Pesediștii l-au împins pe scări pe Grindeanu”
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, omul lui Bolojan a subliniat că ”Grindeanu nu a scăpat de rotativă. Doar că n-o voia acum”.
”Pesediștii l-au împins pe scări pe Grindeanu de a reușit să cadă direct pe pragul Palatului Victoria. Dacă astăzi PSD se prăbușește în sondaje, să vedeți cum vor arăta procentele după o guvernare cu Grindeanu și executiv minoritar”, a scris Alexandru Muraru.
Mai mult, liberalul a transmis că ”jocurile lui Grindeanu s-au dovedit extrem de neprofitabile pentru PSD. Toată strategia lor, începând cu guvernul marionetă Tomac care nici nu a mai ajuns la vot în Parlament, cu tentativa de puci în PNL care a întărit unitatea în jurul lui Ilie Bolojan, picarea lamentabilă a guvernului de trădători Veștea-PSD, toate acestea vor fi decontate de Grindeanu în fața PSD”.
”PSD nu va respecta niciun acord politic”
Potrivit lui, ”gruparea pesedistă Olguța-Manda-Stănescu l-a scos la înaintare pe Grindeanu nu pentru capacitatea intelectuală sau de leadership, ci pentru a-i încheia cariera politică liderului PSD”.
”Personal, cred că PSD nu va respecta niciun acord politic, niciun echilibru bugetar, nicio decenta fata de banul public. PSD va face ce stie mai bine: va închide lumina in camera, va începe iar spolierea bugetelor publice, capturarea instituțiilor, va începe să arunce cu pomeni electorale și va demonstra, mai devreme de toamna lui 2026, că nu mai poate fi crezut niciodată. Este un partid complet toxic, infestat de corupție, care se pregătea cu trădătorii din PNL să facă înțelegeri cu oamenii lui Putin. Despre asta e vorba”, a mai afirmat acesta.
”Ghilotina moțiunii de cenzură va veni foarte reede pentru PSD”
În încheiere, vicepreședintele PNL a menționat că ”ghilotina moțiunii de cenzură și mai ales a decredibilizării totale publice vor veni foarte foarte repede pentru PSD”.