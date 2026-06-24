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Politica· 2 min citire
Instituirea zilei de 8 septembrie ca Ziua Națională a Atletismului Românesc, proiect AUR adoptat în unanimitate de Senat
Partidul AUR
În ședința de plen a Senatului de miercuri, 24 iunie, proiectul de lege inițiat de AUR pentru instituirea zilei de 8 septembrie ca Ziua Națională a Atletismului Românesc a fost adoptat în unanimitate de senatorii prezenți.
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