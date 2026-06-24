Nicușor Dan și Ilie Bolojan, pe aceeași scenă în plină criză politică: „Vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare”

Publicat 24 iun. 2026, 19:29 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan au participat la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia Zilei Independenței, într-un moment marcat de provocări politice și economice pe plan intern.

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