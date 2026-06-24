Nicușor Dan și Ilie Bolojan, pe aceeași scenă în plină criză politică: „Vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare”

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan au participat la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia Zilei Independenței, într-un moment marcat de provocări politice și economice pe plan intern.
Nicușor Dan: „Statele Unite au un rol central în asigurarea libertății și securității”
„Acum Statele Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea. Acest sistem occidental, în sens politic nu geografic, are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la Unirea Principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe părinții fondatori ai Statelor Unite.
Este un rol care a necesitat și necesită multe eforturi, generație după generație, într-un context regional adesea descurajant. Astăzi, rezultatele perseverenței românilor privind apartenența la comunitatea occidentală de valori sunt mai importante ca oricând.
Sunt și motivul pentru care am onoarea să salut independența Statelor Unite, ca președinte al unei țări care, în 2027, va celebra 30 de ani de când este partener strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparține Uniunii Europene și 23 de ani de când este membră NATO.
Pe acești trei piloni se fundamentează identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest și responsabil, care contribuie la asigurarea securității și prosperității noastre comune.
Nu trebuie să uităm că, în vecinătatea noastră, agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România și cetățenii ei sunt afectați direct de consecințele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor Rusiei.
Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și ale aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră.
Dar, în timp ce suntem recunoscători tuturor aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi. Peste câteva zile, la summitul NATO de la Ankara, voi prezenta președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate.
Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securității euroatlantice. Domnule ambasador, în plan bilateral, lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica parteneriatul strategic între România și Statele Unite la un nivel superior de ambiție și de a fructifica pe deplin întregul potențial de care dispunem în calitate de cel mai apropiat și delicat aliat al Statelor Unite în această regiune.
Sunt încrezător că vom înregistra progrese semnificative prin valorificarea oportunităților strategice în beneficiul cetățenilor noștri în domenii precum apărarea, comerțul, securitatea energetică, tehnologiile avansate, securitatea cibernetică, conectivitatea strategică și dezvoltarea de lanțuri de aprovizionare sigure.
Aderarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prisma intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul Statelor Unite este esențial în acest demers.
Pentru că am amintit de valori pe care le împărtășim, revin la ideea cu care am început, forța durabilă a idealurilor proclamate prin Declarația de Independență. Această forță trebuie să continue și să ne inspire și azi, când suntem confruntați cu provocări complexe și crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea, România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației. La mulți ani, Statelor Unite ale Americii! La mulți ani, prieteniei româno-americane! Happy Independence Day!”, a declarat Nicușor Dan, președintele României.