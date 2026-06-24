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Politica· 1 min citire

Fritz insistă cu guvern minoritar PNL-USR-UDMR. ”Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 19:26

Președintele USR, Dominic Fritz, insistă cu varianta guvernului minoritar PNL-USR-UDMR pentru deblocarea crizei politice generate de demiterea cabinetului Bolojan.

”De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație”, a scris Dominic Firtz, miercuri seară, pe Facebook.

Liderul USR a subliniat că ”România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni”.

”Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR”, a conchis Fritz.

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