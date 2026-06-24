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Politica· 1 min citire
Fritz insistă cu guvern minoritar PNL-USR-UDMR. ”Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație”
FOTO: Facebook
Președintele USR, Dominic Fritz, insistă cu varianta guvernului minoritar PNL-USR-UDMR pentru deblocarea crizei politice generate de demiterea cabinetului Bolojan.
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