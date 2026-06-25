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Politica· 2 min citire
Fost judecător cu pensie specială de 8.000 de euro, pus lider PNL la Călărași
PNL
Publicat25 iun. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Noile decizii luate în PNL provoacă nemulțumiri și controverse în interiorul formațiunii. În atenția publică au ajuns mai multe numiri făcute de conducerea partidului, după schimbările din ultimele zile. Printre cei care au primit funcții se află un fost judecător cu pensie specială și un fost senator ales pe listele SOS România. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, aceste mutări sunt privite critic chiar și din interiorul partidului.
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