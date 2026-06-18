Val de căldură în Europa. Recomandarea medicilor care poate preveni epuizarea termică și insolația

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 09:20

Mai multe regiuni europene se confruntă cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, iar specialiștii atrag atenția că valurile de căldură sunt printre cele mai periculoase fenomene meteorologice de pe continent. Căldura extremă nu înseamnă doar disconfort, ci poate pune serios la încercare organismul, mai ales atunci când durează mai multe zile la rând.

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