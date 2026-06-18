Val de căldură în Europa. Recomandarea medicilor care poate preveni epuizarea termică și insolația

Mai multe regiuni europene se confruntă cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, iar specialiștii atrag atenția că valurile de căldură sunt printre cele mai periculoase fenomene meteorologice de pe continent. Căldura extremă nu înseamnă doar disconfort, ci poate pune serios la încercare organismul, mai ales atunci când durează mai multe zile la rând.
În astfel de perioade, corpul are mai mult de lucru pentru a-și menține temperatura internă la un nivel normal. Atunci când mecanismele naturale de răcire nu mai fac față, crește riscul de epuizare termică sau de insolație. În același timp, inima și rinichii sunt supuși unui efort suplimentar, iar acest lucru poate agrava bolile cronice deja existente.
Nopțile tropicale împiedică organismul să se refacă
Pericolul nu vine doar din temperaturile ridicate din timpul zilei. Specialiștii avertizează și asupra așa-numitelor „nopți tropicale”, atunci când temperatura nu coboară sub 20 de grade Celsius. În aceste condiții, corpul nu mai apucă să se răcorească suficient după o zi caniculară.
Lipsa răcoririi pe timpul nopții poate afecta somnul și recuperarea organismului. Persoanele vulnerabile pot resimți mai puternic oboseala, iar riscul de complicații cardiovasculare poate crește. De aceea, zilele foarte calde devin și mai greu de suportat atunci când sunt urmate de nopți în care aerul rămâne sufocant. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele în care temperaturile sunt cele mai ridicate. Pe cât posibil, oamenii ar trebui să stea în spații răcoroase, mai ales la prânz și după-amiaza, când corpul este expus celui mai mare stres termic.
Locuințele pot fi protejate de căldură prin închiderea ferestrelor și a jaluzelelor în timpul zilei. Aerisirea este indicată dimineața devreme și seara, atunci când temperaturile sunt mai scăzute. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ventilatoarele electrice sunt utile doar dacă temperatura aerului rămâne sub 40 de grade Celsius. Peste acest prag, ele pot împinge aer foarte fierbinte spre corp și pot contribui la supraîncălzire.
Hidratarea trebuie făcută înainte să apară setea
Una dintre cele mai importante recomandări în timpul caniculei este consumul regulat de lichide. OMS recomandă între doi și trei litri de apă pe zi în perioadele foarte calde, iar specialiștii spun că oamenii nu ar trebui să aștepte să li se facă sete pentru a bea apă.
În același timp, consumul excesiv de alcool și băuturi bogate în cofeină ar trebui limitat. Acestea pot favoriza deshidratarea, mai ales atunci când sunt consumate în zile cu temperaturi ridicate. Hidratarea constantă ajută corpul să facă față mai bine căldurii și reduce riscul apariției stărilor de rău.
Expunerea prelungită la soare poate provoca arsuri și poate afecta pielea și ochii. Medicii recomandă folosirea cremei cu factor de protecție solară și reaplicarea acesteia la fiecare două ore, mai ales atunci când o persoană stă mult timp afară. Pălăriile, șepcile și ochelarii de soare cu protecție UV certificată pot oferi protecție suplimentară. De asemenea, hainele lejere, deschise la culoare, din materiale naturale precum bumbacul sau inul, pot ajuta corpul să se mențină mai răcoros în timpul zilelor caniculare.
Semnele care pot anunța epuizarea termică sau insolația
Chiar și atunci când sunt respectate recomandările, temperaturile extreme pot provoca probleme de sănătate. Amețeala, greața, oboseala accentuată, slăbiciunea și stările de confuzie pot fi semne că organismul nu mai face față căldurii. În astfel de situații, specialiștii recomandă răcorirea imediată a corpului, mutarea persoanei într-un loc mai răcoros și consumul de lichide. Dacă simptomele se agravează sau nu se ameliorează, este nevoie de ajutor medical.
Cele mai vulnerabile persoane în timpul valurilor de căldură sunt vârstnicii, bolnavii cronici, copiii mici, persoanele fără adăpost și cei care lucrează în aer liber. Pentru aceste categorii, temperaturile extreme pot deveni periculoase mai repede decât pentru restul populației.
Medicii atrag atenția și asupra persoanelor care urmează anumite tratamente medicamentoase. Unele medicamente pot afecta capacitatea organismului de a transpira, de a se hidrata corect sau de a-și regla temperatura. În perioadele de caniculă, aceste persoane trebuie să fie mai atente la semnalele corpului și să evite expunerea prelungită la căldură.