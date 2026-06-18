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Lifestyle· 2 min citire

Prăjitură bicoloră cu căpșuni, nucă de cocos și mac. Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie să o încerci

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:10

Prăjitură bicoloră cu căpșuni, nucă de cocos și mac este desertul perfect pentru cei care își doresc ceva simplu, pufos și plin de savoare. Cu ingrediente la îndemână și un aspect deosebit, această rețetă combină prospețimea căpșunilor cu aroma delicată a nucii de cocos și a macului, fiind ideală pentru orice ocazie.

INGREDIENTE:

500 g căpșuni, curățate de codițe, spălate și tăiate + 50 g zahăr

150 g unt

150 g zahăr

esență de vanilie

3 ouă

1 praf de sare

10 linguri lapte

270 g făină

10 g praf de copt

10 g cacao

10 g semințe de mac

100 g fulgi de nucă de cocos

MOD DE PREPARARE:

Căpșunile curățate de codițe, spălate și tăiate se amestecă cu 50 g zahăr și se lasă deoparte.

Untul, zahărul și esența de vanilie se mixează. Se încorporează ouăle, unul câte unul. Se adaugă sarea, 9 linguri de lapte, făina și praful de copt și se omogenizează.

Se împarte aluatul în două părți egale.

Eu am avut două castroane la fel. L-am cântărit pe cel gol. L-am cântărit și pe cel plin cu aluat și am scăzut masa celui gol, apoi am împărțit restul la 2 și așa am aflat cât aluat trebuie să pun în cel gol.

Într-o parte de aluat se încorporează 50 g de fulgi de nucă de cocos, semințele de mac și 200 g de căpșuni.

În cealaltă parte se încorporează 50 g de fulgi de nucă de cocos, cacaua, o lingură de lapte și 200 g de căpșuni.

Într-o tavă unsă cu ulei și tapetată cu hârtie de copt se formează câte o grămăjoară din fiecare aluat, alternând, apoi se pune restul de căpșuni pe deasupra. Se introduce tava la cuptor până când prăjitura trece testul scobitorii, potrivit sursei.

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