Prăjitură bicoloră cu căpșuni, nucă de cocos și mac. Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie să o încerci

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:10

Prăjitură bicoloră cu căpșuni, nucă de cocos și mac este desertul perfect pentru cei care își doresc ceva simplu, pufos și plin de savoare. Cu ingrediente la îndemână și un aspect deosebit, această rețetă combină prospețimea căpșunilor cu aroma delicată a nucii de cocos și a macului, fiind ideală pentru orice ocazie.

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