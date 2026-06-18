Motivul pentru care castraveții lungi din supermarket sunt înveliți în plastic. Nu te gândeai la așa ceva

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 12:10

În rafturile supermarketurilor, castraveții lungi, de tip „englezesc”, ies adesea în evidență prin faptul că sunt ambalați individual în folie de plastic, spre deosebire de castraveții obișnuiți de grădină, vânduți vrac. Deși această alegere poate părea doar o soluție de prezentare sau transport, în realitate ea are la bază motive practice legate de păstrarea calității produsului. Datorită structurii lor mai fragile și conținutului ridicat de apă, acești castraveți sunt mai sensibili la deshidratare și deteriorare, iar ambalajul ajută la menținerea prospețimii până în momentul consumului.

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