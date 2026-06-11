Un nou scenariu la Cotroceni: Nicușor Dan ia în calcul desemnarea PSD pentru formarea noului Guvern dacă pică Tomac

Sursă: Realitatea PLUS

La Palatul Cotroceni este analizat un nou scenariu politic în cazul în care Guvernul propus de Eugen Tomac nu va reuși să obțină votul de învestitură în Parlament. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, după discuțiile purtate în ultimele zile între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor, șeful statului ia în calcul posibilitatea de a desemna PSD pentru formarea următorului Executiv, dacă actuala încercare de constituire a Guvernului va eșua.

În acest scenariu, social-democrații ar urma să vină cu propria propunere de guvernare. Un astfel de executiv nu ar beneficia însă, din start, de susținerea PNL și USR. Cele două partide au transmis deja că nu își mai doresc o colaborare cu PSD. La rândul lor, liderii social-democrați au afirmat în repetate rânduri că nu intenționează să refacă alianțe cu PNL sau USR.

În aceste condiții, varianta aflată în discuție ar fi cea a unui guvern minoritar, posibil format exclusiv de PSD. Chiar și fără sprijinul principalelor partide de centru-dreapta, surse din interiorul PSD susțin că formațiunea ar putea strânge suficiente voturi pentru a trece de Parlament, prin susținerea unor grupuri parlamentare mai mici.

În paralel, în tabăra PNL, USR și UDMR se discută despre posibilitatea unei poziții comune în eventualitatea în care Guvernul Tomac nu va fi validat. Potrivit surselor politice, cele trei formațiuni ar putea încerca să negocieze împreună o alternativă pentru viitoarea formulă guvernamentală.

Deocamdată, totul depinde de votul care va avea loc săptămâna viitoare în Parlament. Rezultatul acestuia ar putea schimba semnificativ calculele politice și direcția negocierilor pentru formarea viitorului Guvern.