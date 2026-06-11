Fetiță de 8 ani, căzută într-o fântână aflată în construcție. Intervenție de amploare a pompierilor în Vrancea
Fântână Vrancea
O fetiță în vârstă de 8 ani a căzut, joi, într-o fântână aflată în construcție din satul Răchitoasa, comuna Garoafa, județul Vrancea. Copila a ajuns la o adâncime de aproximativ opt metri, iar la fața locului a fost declanșată o amplă operațiune de salvare.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, fetița a căzut pe lângă tuburile fântânii. Din cauza adâncimii și a spațiului foarte îngust în care se află copilul, intervenția este una dificilă și necesită echipamente speciale.
Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate
La locul incidentului au fost trimise cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, care încearcă să o scoată pe fetiță în siguranță.
„Cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani intervin în sat Răchitoasa, comuna Garoafa, pentru salvarea unei fetiţe de 8 ani, căzută pe lângă tuburile unei fântâni în construcţie, la o adâncime de 8 metri”, au transmis reprezentanții ISU Vrancea.
Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar pompierii acționează contracronometru pentru a ajunge la copil. Potrivit primelor informații furnizate de salvatori, fetița este în viață.
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