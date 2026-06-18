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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Podcast Realitatea PLUS / Mihai Sturzu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 12:04

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS îl aduc în premieră pe Mihai Sturzu, fost membru Hi-Q și pilot de linie, într-o conversație despre marile schimbări de carieră și provocările din aviație. Invitatul explică, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă manevra „go around”.

„Go-around-ul face parte din zbor. Întotdeauna trebuie să ai în vedere că poate va fi nevoie să faci un go-around. Din diverse motive, se poate întâmpla să se schimbe vântul, să îți crească sau să îți scadă viteza ori să fie o mașină pe pistă.

În astfel de situații, ești obligat să faci go-around. Cumva, în cultura noastră, în România, termenul pentru go-around este <ratare>, dar eu zic să vă bucurați, pentru că decizia unui go-around este o decizie luată în favoarea siguranței zborului.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 19 iunie, de la ora 15:00.

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