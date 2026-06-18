Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Mihai Sturzu în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 12:04

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS îl aduc în premieră pe Mihai Sturzu, fost membru Hi-Q și pilot de linie, într-o conversație despre marile schimbări de carieră și provocările din aviație. Invitatul explică, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă manevra „go around”.

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