Alertă de inundații în aproape toată țara. Hidrologii au emis coduri portocaliu și galben

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis joi avertizări Cod portocaliu și Cod galben de inundații pentru o mare parte a țării, după ce specialiștii au constatat un risc crescut de producere a viiturilor și a creșterilor rapide de nivel pe numeroase râuri.

Avertizarea este valabilă până vineri la miezul nopții și vizează mai multe bazine hidrografice importante din România.

Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate pentru următoarele 48 de ore, împreună cu efectele propagării apelor, pot genera scurgeri semnificative pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. În anumite zone există riscul producerii unor inundații locale și al depășirii cotelor de apărare pe cursurile de apă afectate.

Printre bazinele hidrografice vizate de avertizare se numără Vișeu, Iza, Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret și Prut, dar și râurile din Dobrogea. Autoritățile monitorizează evoluția situației și recomandă populației din zonele expuse să urmărească informările oficiale și avertizările transmise de instituțiile competente.

Lista râurilor afectate

Hidrologii au emis atenţionare Cod Galben pentru intervalul 11.06.2026 ora 12:00 – 12.06.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş (judeţul Bihor), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos – amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş – amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţul Alba), Târnava Mică – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Balinţ (judeţul Timiş), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Călăraşi), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna (judeţul Vrancea), Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Trotuş (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava (judeţul Suceava), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Suceava (judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia , Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi).