Adolescent de 17 ani, prins la volanul unei mașini furate după ce a produs un accident

Sursă: Realitatea.net

Un adolescent de 17 ani din municipiul Bârlad este cercetat de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 11 iunie, în municipiul Tecuci. Oamenii legii au descoperit că tânărul nu deținea permis de conducere și că autoturismul pe care îl conducea ar fi fost furat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, accidentul s-a produs în jurul orei 03:20, la intersecția cu Varianta Tecuci. Mașina a lovit bordura unui sens giratoriu, după care a fost proiectată într-un parapet metalic. În urma impactului, adolescentul ar fi suferit leziuni, însă a părăsit locul accidentului înainte de sosirea polițiștilor.

După verificările efectuate, oamenii legii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Ancheta a mai arătat că autoturismul implicat în accident ar fi fost sustras în cursul nopții din localitatea Munteni. Polițiștii l-au testat pe adolescent pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă

În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru mai multe infracțiuni, respectiv vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosință, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.