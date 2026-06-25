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Accident grav pe DN 73, în județul Argeș: două mașini s-au ciocnit violent, una a luat foc

Accident Argeș/ Captură video

Accident Argeș/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 13:44

Un accident rutier grav a avut loc joi pe DN 73, în zona comunei argeșene Stâlpeni, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, ambele au ajuns în afara părții carosabile, iar una dintre ele a luat foc.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Mioveni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș.

În cele două autoturisme implicate se aflau trei adulți și doi copii. Unul dintre adulți a fost evaluat medical la fața locului, însă a refuzat ulterior transportul la spital.

Potrivit ISU Argeș, nu au existat persoane încarcerate, iar incendiul izbucnit la unul dintre vehicule a fost stins la scurt timp de echipajele de intervenție.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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