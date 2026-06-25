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Accident grav pe DN 73, în județul Argeș: două mașini s-au ciocnit violent, una a luat foc
Accident Argeș/ Captură video
Un accident rutier grav a avut loc joi pe DN 73, în zona comunei argeșene Stâlpeni, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, ambele au ajuns în afara părții carosabile, iar una dintre ele a luat foc.
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