Accident grav pe DN 73, în județul Argeș: două mașini s-au ciocnit violent, una a luat foc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 13:44

Un accident rutier grav a avut loc joi pe DN 73, în zona comunei argeșene Stâlpeni, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, ambele au ajuns în afara părții carosabile, iar una dintre ele a luat foc.

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