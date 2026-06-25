Ambasada Greciei vrea să liniștească turiștii în legătură cu peștele-iepure. Pericolul, mult exagerat

Informațiile care au circulat în ultimele zile despre presupuse atacuri ale așa-numitului „pește-iepure” asupra înotătorilor au determinat autoritățile elene să vină cu explicații oficiale. Ambasada Greciei la București a transmis că specialiștii nu confirmă existența unor dovezi științifice care să susțină astfel de incidente și îi îndeamnă pe turiști să nu intre în panică.
Clarificările vin după apariția unor relatări în presă și pe rețelele sociale care au prezentat specia drept un pericol major pentru persoanele aflate la mare.
Cercetătorii greci spun că nu există dovezi privind atacuri asupra înotătorilor
Centrul Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE), principala instituție publică din Grecia care studiază ecosistemele marine, a analizat informațiile apărute în spațiul public și a transmis că acestea nu sunt susținute de date științifice.
Potrivit experților, în Grecia și în alte state mediteraneene nu există un sistem oficial care să centralizeze și să confirme astfel de incidente. Din acest motiv, multe dintre relatările distribuite în ultimele zile nu pot fi verificate.
Specialiștii au precizat că au cunoștință doar de un singur caz confirmat, produs în insula Creta în anul 2022, când o înotătoare a fost rănită. În rest, episoadele despre care s-a vorbit recent nu au fost validate oficial.
Cercetătorii avertizează că răspândirea unor informații neverificate poate crea o stare de teamă și nesiguranță care nu are la bază fapte demonstrate.
Specia este monitorizată permanent de autoritățile elene
Reprezentanții ELKETHE au subliniat că răspândirea lagocefalului, cunoscut popular drept „pește-iepure”, este urmărită constant în colaborare cu instituțiile statului.
În cursul anului 2024 a fost elaborat un plan de acțiune dedicat gestionării acestei specii. Documentul include măsuri privind monitorizarea, controlul populației și analizarea unor modalități de valorificare a acesteia.
În paralel, autoritățile au propus și un program-pilot prin care pescarii profesioniști de coastă să fie sprijiniți pentru capturarea acestei specii, după modelul deja aplicat în Cipru. Proiectul a fost înaintat Comisiei Europene pentru aprobare.
Recomandările transmise turiștilor
Deși autoritățile insistă că nu există motive de panică, ele recomandă turiștilor să manifeste prudență atunci când intră în contact cu fauna marină.
În comunicatul transmis sunt incluse mai multe recomandări:
„- Oamenii de știință îi îndeamnă pe cei care frecventează plajele sau practică pescuitul recreativ să dea dovadă de calm și prudență.
Să nu ne apropiem, să nu atingem și să nu hrănim animale sălbatice, fie marine, fie terestre.
Să manipulăm lagocefalul doar dacă este absolut necesar și întotdeauna folosind mănuși speciale groase de protecție.
Să nu consumăm niciodată lagocefal.
Să nu consumăm niciun pește sau alt organism marin dacă nu suntem absolut siguri că este sigur pentru consum.
Centrul Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE) subliniază că situația necesită informare corectă, prudență și dovezi științifice, nu exagerări și panică”.
De unde a pornit alarma
Precizările autorităților elene apar după ce Crucea Roșie din Grecia a emis recent un avertisment privind numărul tot mai mare de întâlniri cu această specie în sudul țării.
Mesajul a fost interpretat de mulți turiști drept un semnal de alarmă privind presupuse atacuri asupra oamenilor, însă cercetătorii insistă că situația trebuie analizată pe baza datelor confirmate și nu a relatărilor nevalidate.
Specialiștii reamintesc că principalul pericol asociat acestei specii nu este reprezentat de comportamentul față de înotători, ci de toxicitatea sa. Din acest motiv, recomandarea fermă este ca peștele să nu fie consumat în nicio situație.