Ambasada Greciei vrea să liniștească turiștii în legătură cu peștele-iepure. Pericolul, mult exagerat

Publicat 25 iun. 2026, 15:36 Actualizat 25 iun. 2026, 15:40

Informațiile care au circulat în ultimele zile despre presupuse atacuri ale așa-numitului „pește-iepure” asupra înotătorilor au determinat autoritățile elene să vină cu explicații oficiale. Ambasada Greciei la București a transmis că specialiștii nu confirmă existența unor dovezi științifice care să susțină astfel de incidente și îi îndeamnă pe turiști să nu intre în panică.

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