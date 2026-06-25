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Actual· 2 min citire
Taxe mai mari de la 1 iulie. Noua majorare a salariului minim, anulată de impozitele pe muncă
Foto/Arhivă
Lovitură pentru milioane de români de la 1 iulie: odată cu majorarea salariului minim cresc și reținerile pentru pensie, amenzile rutiere și mai multe taxe calculate după acest indicator. Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe cei care vor să își cumpere vechime în muncă. Suma necesară pentru acoperirea unei luni de vechime crește cu aproape 100 de lei.
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