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Taxe mai mari de la 1 iulie. Noua majorare a salariului minim, anulată de impozitele pe muncă

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 16:23

Lovitură pentru milioane de români de la 1 iulie: odată cu majorarea salariului minim cresc și reținerile pentru pensie, amenzile rutiere și mai multe taxe calculate după acest indicator. Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe cei care vor să își cumpere vechime în muncă. Suma necesară pentru acoperirea unei luni de vechime crește cu aproape 100 de lei.

Efecte în lanț în economie de la 1 iulie

Majorarea salariului minim pe economie aduce o serie de modificări fiscale cu impact direct asupra buzunarelor a milioane de români. Specialiștii avertizează că o astfel de măsură produce inevitabil efecte în lanț. Astfel, începând cu data de 1 iulie, odată cu creșterea veniturilor minime, se vor mări automat și reținerile pentru pensie, amenzile rutiere, precum și alte taxe care sunt calculate în funcție de acest indicator economic.

Cumpărarea vechimii în muncă devine mai scumpă

Una dintre cele mai importante schimbări generate de această măsură îi vizează direct pe românii care doresc să își cumpere vechime în muncă. Suma necesară pentru acoperirea unei singure luni de vechime va crește cu aproape 100 de lei.

Această taxă se calculează prin aplicarea unei cote de 25% la valoarea salariului minim brut pe economie. În contextul în care salariul de bază brut crește la 4.325 de lei, contribuția lunară minimă pentru pensie va ajunge la 1.081 de lei, comparativ cu valoarea de 1.013 lei percepută în prezent.

O majorare modestă pentru angajații cu venituri mici

Deși măsura de la 1 iulie se aplică pentru aproximativ 1,8 milioane de români care câștigă în prezent un salariu ce nu le asigură un trai decent, impactul real în buzunarele lor va fi unul limitat.

Creșterea efectivă este de doar 125 de lei. În ciuda acestei ajustări, salariul minim pe economie rămâne un venit modest, care continuă să se situeze

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