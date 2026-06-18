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Politica· 1 min citire
Veștea, detalii despre executivul pe care îl va conduce: „Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție”
Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)
Publicat18 iun. 2026, 18:12
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis joi un mesaj prin care trasează coordonatele mandatului său de formare a noului guvern, punând accent pe „seriozitate și echilibru” ca principii care vor ghida negocierile.
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