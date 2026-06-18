Veștea, detalii despre executivul pe care îl va conduce: „Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție”

Publicat 18 iun. 2026, 18:12 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis joi un mesaj prin care trasează coordonatele mandatului său de formare a noului guvern, punând accent pe „seriozitate și echilibru” ca principii care vor ghida negocierile.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre adrian vesteaguvernPNL