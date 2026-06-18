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Politica· 1 min citire

Veștea, detalii despre executivul pe care îl va conduce: „Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție”

Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)

Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 18:12
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis joi un mesaj prin care trasează coordonatele mandatului său de formare a noului guvern, punând accent pe „seriozitate și echilibru” ca principii care vor ghida negocierile.

Veștea a transmis din nou că nu va ceda presiunilor pentru decizii rapide, asumându-și continuarea dialogului cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei ministeriale.

„Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar.”, a subliniat premierul desemnat.

Veștea a recunoscut că românii trăiesc de peste o lună și jumătate într-o perioadă de instabilitate politică și că așteptările cetățenilor sunt ridicate.

„Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României.”, a declarat Veștea.

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