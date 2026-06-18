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Justitie· 2 min citire

Ciucu neagă orice acuzație și pasează vina: „Eu nu am luat niciun leu. Niște persoane s-au folosit de numele meu”

Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)

Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 18:48
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare, după ce a devenit subiectul unui dosar penal pentru luare de mită, negând categoric acuzațiile și anunțând că va colabora cu autoritățile judiciare pentru a-și proba nevinovăția.

Potrivit mesajului edilului, mai multe persoane ar fi folosit numele său pentru a solicita sume de bani în timpul campaniei electorale din 2025, susținând într-un denunț că Ciucu ar fi fost la curent cu aceste acțiuni. Primarul a negat ferm orice implicare, precizând că nu a condiționat emiterea documentațiilor de urbanism de primirea unor foloase.

Ciucu neagă acuzațiile: „Nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”

„Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a declarat Ciucu, adăugând că va afla mai multe detalii după ce va avea acces la dosar împreună cu avocații săi.

„Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea.”

„Mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”

Ciucu a mai transmis că se află deja în litigii cu mai mulți dezvoltatori imobiliari care l-au dat în judecată după ce a intervenit pentru protejarea interesului public.

În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru.”, a mai transmis Ciucu.

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