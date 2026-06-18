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Justitie· 2 min citire
Ciucu neagă orice acuzație și pasează vina: „Eu nu am luat niciun leu. Niște persoane s-au folosit de numele meu”
Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)
Publicat18 iun. 2026, 18:48
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare, după ce a devenit subiectul unui dosar penal pentru luare de mită, negând categoric acuzațiile și anunțând că va colabora cu autoritățile judiciare pentru a-și proba nevinovăția.
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