Ciucu neagă orice acuzație și pasează vina: „Eu nu am luat niciun leu. Niște persoane s-au folosit de numele meu”

Publicat 18 iun. 2026, 18:48 Sursă Realitatea PLUS, Realitatea.net

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare, după ce a devenit subiectul unui dosar penal pentru luare de mită, negând categoric acuzațiile și anunțând că va colabora cu autoritățile judiciare pentru a-și proba nevinovăția.

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